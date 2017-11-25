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14:20 (мск), источник: Prokazan.ru

Главную елку Казани решили уменьшить в два раза

Главная новогодняя елка Казани в этом году будет меньше прошлогодней в два раза, тендер на установку елки высотой от 19 до 21 метра напротив Кремля появился на сайте госзакупок. В прошлом году ее высота составила 42 метра.

Источник: Prokazan.ru

На елку из бюджета потратят 2,2 млн рублей против 12 млн рублей в прошлом году. Ель будет представлять собой металлический конусообразный каркас из 19 ярусов высотой в 1 метр и ветви из искусственной хвои. Диаметр основания конструкции составит около 8 метров. В ветви будут вплетены около 1,2 тыс. светодиодных гирлянд холодного белого свечения длиной 110 см каждая.

Аукцион состоится 7 декабря. Елку нужно установить в течение недели после подписания контракта.

Кстати

Обычай устанавливать елку на Новый год пришёл в нашу страну из Западной Европы, где традиция зародилась во времена Средневековья. В России же украшать елки начали по указу известного реформатора Петра I. К слову, после этого, украшение новогоднего дерева отменяли несколько раз. Самый громкий запрет касается Советской власти и был введен Сталиным в 1927 году. Однако уже в 1935 ситуация кардинально изменилась и на центральных улицах больших городов снова были замечены еловые красавицы.

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