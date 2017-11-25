В НАТО назвали ботами 60% русскоязычных Twitter аккаунтов

Центр стратегических коммуникаций НАТО, базирующийся в Латвии, подготовил доклад Robotrolling об интернет-активности ботов. Доклад опубликован на сайте центра.

«Политические силы используют ботов в социальных медиа, чтобы манипулировать общественных мнением о региональной геополитике», — утверждают авторы доклада. По их данным, в период с августа по октябрь этого года русскоязычные боты создали примерно 70% всех русскоязычных сообщений о присутствии НАТО в Прибалтике и Польше.

«В общем и целом, 60% всех активных русскоязычных аккаунтов в подавляющем большинстве случаев автоматизированы», — отмечается в докладе. Как следует из пояснения к докладу, речь идет о Twitter аккаунтах. «Мы утверждаем, что большинство русскоязычных Twitter аккаунтов, которые упоминают определенный узкий набор понятий — боты».

Авторы доклада приводят также статистику об англоязычном сегменте Twitter, где 39% аккаунтов являются ботами. Они создали 52% всех англоязычных сообщений в соцсети в период с августа по октябрь.

В то же время было замечено «резкое падение (на 13%) активности русскоязычных ботов в период с августа по октябрь» в сравнении с первым полугодием 2017 года. В докладе отмечается, что были проанализированы все упоминания НАТО и Латвии, Литвы и Эстонии или Польши. Таких твитов оказалось 6,2 тыс., из которых каждый третий на русском.