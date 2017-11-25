О чайках на новых 500 тенге рассказали в Нацбанке

Источник: Zakon.kz

В Национальном банке РК объяснили сходство изображенной на новой купюре 500 тенге чайки с фотографией из «Википедии», сообщает Zakon.kz.

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Сообщается, что авторами дизайна банкноты является группа дизайнеров Нацбанка. Одной из разновидностей работы художника является работа с натурой. В качестве натуры могут быть использованы природный объект, пейзаж, человек, рисунок и так далее.

«В данном случае дизайнерами Национального банка в качестве натуры были использованы изображения чаек. Сходство чайки на новой банкноте обусловлено необходимостью обеспечения узнаваемости птицы. Поза и положение птиц, изображенных на банкноте, характерны всем представителям данного вида пернатых. Подобных изображений большое количество», — ответили в Нацбанке на запрос.

Отмечается, что отрисовка всех деталей осуществляется дизайнерами только вручную, без использования графических редакторов.

В Нацбанке также сообщили, что специальные средства на разработку дизайна не выделялись.

Напомним, ранее пользователи Казнета увидели «чайку из Википедии».