Волчьи запреты: почему гагаузы почитают свирепого хищника

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 ноя-Sputnik. Память о древнем культе волка сохранилась в воспоминаниях жителей села Авдармы. Как рассказывают старожилы, с наступлением первых холодов, а именно с 21 ноября в гагаузских селах отмечали так называемые волчьи дни. Они длились около недели. Древнее верование связано со скотоводческими приметами. К этому времени домашний скот загоняли в стойло, а волки поближе подбирались к жилым домам в поисках пропитания. Дикое животное нагоняло страх и вызывало почитание среди сельчан.

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«Волк доминирует как символ самостоятельности. Поэтому на нашем первом флаге изображена голова волка. Под этим знаменем гагаузы поднялись за автономию. В волчьих праздниках есть один важный момент — если не почитать волка, то он может рассердиться на человека», — рассказал директор местного музея Федор Маринов.

С почитанием волка у гагаузов связаны несколько обрядов. Как вспоминает Федор Маринов, в его детстве мама пекла ритуальную лепешку, которую потом смазывала медом и угощала соседей. Это была дань свирепому хищнику. Но все же основные обряды связаны с целым рядом запретов. Если их нарушить, значит, в скором времени волк нападет, считали гагаузы еще каких-то несколько десятков лет назад.

Женщины в эти дни останавливали любую работу, связанную с колющими предметами. Им нельзя было ткать ковры, пользоваться ножами и другой утварью. Как рассказал Федор Маринов, даже хлеб нарезали заранее. А если он заканчивался, пекли лепешки, чтобы их можно было порвать руками. Мужчинам тоже запрещалось брать в руки острые инструменты. Например, в волчьи дни они не кололи дрова. Еще один запрет был связан с ношением шерстяной одежды.

«Например, если свитер был связан в волчьи праздники, то выходить на улицу или на работу в поле в нем уже было нельзя. Считалось, что волки обязательно это учуют и нападут на человека», — пояснил Маринов.