Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября
В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди. В ночные и утренние часы местами будет туман.
В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди. В ночные и утренние часы местами будет туман.
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди. В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер прогнозируется южный, днем — с переходом на западный, умеренный, ночью и утром — порывистый.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет плюс 2−8.