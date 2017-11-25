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20:49 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября

В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди. В ночные и утренние часы местами будет туман.

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Источник: БЕЛТА

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 8 градусов ожидается в Беларуси 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. Ночью преимущественно по западной части страны, утром и днем на большей части территории ожидаются дожди. В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер прогнозируется южный, днем — с переходом на западный, умеренный, ночью и утром — порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет плюс 2−8.

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