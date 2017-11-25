Казахстанцы стали больше потреблять импортной говядины

В частности, согласно информации АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», за девять месяцев этого года в Казахстан было завезено 9544,5 тонн замороженного мяса крупного рогатого скота (КРС) и 1559,9 тонн свежего или охлажденного мяса КРС. В стоимостном выражении это обошлось в 25 706,5 тысяч долларов США и 4317,2 тысяч долларов соответственно.

Замороженная говядина была поставлена в Казахстан: из Украины — 4985,7 тонн (выручка за продажу продукции РК составила 13 927,1 тыс. долларов США), Польши — 1863,5 тонн (4734,9 тыс), Беларуси — 1628,8 тонн (4433,7 тыс), России — 463,4 тонн (1810,1 тыс), Парагвая — 392 тонн (446,6 тыс), Соединеных Штатов Америки — 140 тонн (140 тыс), Венгрии — 53,5 тонн (135,5 тыс) и Литвы — 17,6 тонн (78,5 тыс). Свежую говядину завозили из: Беларуси — 1496,8 тонн (3860,6 тыс.), России — 48,5 тонн (242,8 тыс), США — 13,7 тонн (195,5 тыс) и Австралии — 0,9 тонн (18,4 тыс).



Вместе с тем в январе-сентябре 2017 года Казахстан экспортировал в другие государства мира 405 тонн мяса КРС, что в 2 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 812 тонн. Из общего объема реализованной за рубежом продукции 323,1 тонн составила свежая или охлажденная говядина и 82,2 тонн — замороженная. За их продажу казахстанские экспортеры выручили 1095,5 тыс долларов и 319,3 тыс долларов.



Главным образом из Казахстана свежее мясо КРС было отправлено в: Россию — 259,5 тонн (выручка от продажи составила 784,1 тыс. долларов США), Узбекистан — 63,2 тонн (310 тыс) и в Объединенные Арабские Эмираты — 0,4 тонн (1,5 тыс). В свою очередь замороженная говядина была экспортирована лишь в две страны: в Россию — 48,1 тонн (141 тыс) и в ОАЭ — 34,2 тонн (178,2 тыс).