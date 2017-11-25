За последние 17 лет погибли или исчезли более 33 тыс. мигрантов
Международная организация по миграции опубликовала данные о погибших в Средиземном море беженцах, которые пытались достичь берегов Европы.
Международная организация по миграции опубликовала данные о погибших в Средиземном море беженцах, которые пытались достичь берегов Европы.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Не менее 33 тысяч 761 человек погибли или пропали без вести за период с 2000 по 2017 год при попытке добраться до Европы через Средиземное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Международной организации по миграции.
Документ был составлен на основе данных о найденных телах и показаний свидетелей.
Организация назвала средиземноморский маршрут самым смертоносным в мире и подчеркнула, что реальные цифры погибших могут быть значительно выше.
Отмечается, что наивысшее число потерь — более 5 тысячи человек — было зафиксировано в 2016 году после закрытия короткого и менее опасного маршрута из Турции в Грецию.
Согласно данным организации, более 2,5 миллиона человек нелегально пересекли Средиземное море с 1970-х годов по настоящее время.