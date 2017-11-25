За последние 17 лет погибли или исчезли более 33 тыс. мигрантов

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Не менее 33 тысяч 761 человек погибли или пропали без вести за период с 2000 по 2017 год при попытке добраться до Европы через Средиземное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Международной организации по миграции.

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Документ был составлен на основе данных о найденных телах и показаний свидетелей.

Организация назвала средиземноморский маршрут самым смертоносным в мире и подчеркнула, что реальные цифры погибших могут быть значительно выше.

Отмечается, что наивысшее число потерь — более 5 тысячи человек — было зафиксировано в 2016 году после закрытия короткого и менее опасного маршрута из Турции в Грецию.