Китайцы испытали свой первый легкий вертолет высокогорьем

Китайская авиастроительная корпорация AVIC провела испытания легкого двухмоторного многоцелевого вертолета AC312E в условиях высокогорья. Как сообщает China Daily, во время испытаний машина сумела подняться на высоту 6,3 тысячи метров над уровнем моря. Состоявшиеся проверки признаны успешными.

Современные вертолеты редко выполняют полеты на высоте более четырех тысяч метров, поэтому при проектировании таких машин конструкторы не учитывают особенностей эксплуатации на большой высоте. Для полетов в условиях высокогорья, в частности, необходимо вносить изменения в алгоритмы систем управления двигателем.

По утверждению AVIC, AC312E является первым легким двухмоторным вертолетом, разработанным в Китае. Испытания этой машины проводились в аэропорту «Нинлан Лугуху» на северо-западе провинции Юньнань. Этот коммерческий аэропорт расположен в горах на высоте 3293 метров над уровнем моря.

Во время испытаний вертолет сначала поднялся до высоты 4,5 тысячи метров, а затем — до 6,3 тысячи метров. После этого машина спустилась до пяти тысяч метров над уровнем моря и выполнила крейсерский полет на расстояние 500 километров. На борту вертолета во время испытаний находился груз массой 500 килограммов.

Китайский легкий вертолет имеет максимальную взлетную массу 4,3 тонны и грузоподъемность 1,7 тонны. Машина оснащена французскими турбовальными двигателями Ariel 2H. Как ожидается, сертификация вертолета завершится в 2018 году, после чего AVIC планирует развернуть серийное производство машины.

Несмотря на утверждения китайской корпорации, что AC312E полностью разработан в Китае, внешне машина похожа на многоцелевой вертолет AS365 Dauphin, выпускаемый консорциумом Airbus Helicopters 1975 года. Китай имеет лицензию на производство вертолетов Dauphin. В Китае эти машины выпускаются под обозначением Z-9 и используются военными в качестве транспортных вертолетов.

Z-9 имеет в длину 12,1 метра, в высоту — четыре метра и диаметр несущего винта — 11,9 метра. Вертолет способен развивать скорость до 305 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 820 километров. Машина рассчитана на перевозку до десяти пассажиров или грузов массой 1,9 тонны.