Биологи превратили кишечную палочку в регистратор данных

Исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи модифицировали лабораторный штамм кишечной палочки Escherichia coli при помощи CRISPR/Cas — иммунной системы у многих видов бактерий. CRISPR/Cas копирует части ДНК от вторгающихся вирусов, чтобы последующие поколения бактерий смогли эффективнее отражать патогены. В итоге локус CRISPR бактериального генома накапливает хронологическую запись всех бактериальных вирусов, которые пережила бактерия и ее предки.

Для создания регистратора данных ученые модифицировали фрагмент ДНК, называемый плазмидой, давая ему возможность создавать больше собственных копий в бактериальной клетке в ответ на внешний сигнал. Отдельная записывающая плазмида, которая управляет «регистратором данных» и фиксирует время, экспрессирует компоненты системы CRISPR/Cas. В результате получается смесь фоновых последовательностей, которые записывают время и последовательности сигналов, меняющихся в зависимости от окружения клетки. После этого биологи могут изучить локус CRISPR, прочитать запись и снять хронологические показатели.