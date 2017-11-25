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16:17 (мск), источник: Популярная механика

NASA создало неразрушимую, суперэластичную шину из сплава титана

NASA разработало прототип новой шины, созданной для экстремальных условий. Она суперэластичная, непробиваемая и сделана из сплава титана.

Источник: Популярная механика

Если отправляешь экспедицию на Марс или Луну, стоит подумать о шинах для своего транспорта, так как понятно, что современные надувные шины для таких условий подходят мало. Поэтому NASA разработало новые шины именно для такой окружающей среды, но, разумеется, их можно использовать и на Земле.

Для этого агентство воспользовалось старым проектом пружинной шины — изобретенной NASA Glenn и Goodyear — но усовершенствовало их новыми сплавами, обладающими памятью формы. Получившиеся покрышки невозможно проколоть, они способны выдержать большие нагрузки и еще больший вес.

Такая шина состоит из множества пружинок, сделанных из нитинола, сплава титана и никеля. Он обладает свойством самовосстановления формы и при наезде на препятствие сминается, но быстро приобретает исходный вид. Фактически такая шина может получить вмятину до самого диска с ободом, но потом вновь вернуть былую форму. Вдобавок такие шины нуждаются в минимальном уходе, а служить могут годами. Ну и естественно, проколоть ее невозможно, так как там нечего прокалывать.

Специалисты уже проверяют новые шины на обычных машинах, вроде Jeep Wrangler, хотя понятно, что покрышка, сделанная из сплава титана, будет стоить несколько больше обыкновенной резиновой. С другой стороны, и служить она будет не в пример дольше.

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