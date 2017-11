Скользящий наркотрафик

Например, исследование RAND Corporation «The Benefits and Costs of Drug Use Prevention» показывает, что на каждый миллион долларов, потраченный на уничтожение посевов коки в южноамериканских странах, удается сократить потребление кокаина в США на 10 кг, потраченный на пресечение поставок в странах-транзитерах — на 20 кг, а на просветительские программы в школах — 25 кг.

США переживают настоящую героиновую эпидемию. В 2015 году от передозировки героина и лекарств, содержащих опиоиды, по данным Системы центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), умерло 33 тыс. человек. Это почти втрое больше, чем было убито. За 2016-й сведений пока нет, но, по оценке The New York Times, собравшей предварительные данные, цифра за прошлый год почти удвоилась — 59−65 тыс. (на пике эпидемии СПИДа в 1995-м потери за год составили 40 тыс., за всю войну во Вьетнаме погибло 58 тыс.). Пугают не только сами цифры, но и динамика: в 2000 году от передозировки опиоидов умерло в разы меньше — 17 тыс. человек.