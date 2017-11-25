Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Штаб АТО заявил о "радости жителей" захваченных донецких сел
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10Самые дорогие в мире картины
18:05 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли необычный способ борьбы с шизофренией

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британские специалисты смоделировали цифровую визуальную модель — «аватара», разговор с которым помогает больным шизофренией справиться с «голосами в голове». Исследование с описанием разработки опубликовано в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В работе отмечается, что слуховые галлюцинации испытывают до 70% шизофреников. Чаще всего так называемые голоса в голове оскорбляют больных, угрожают им и призывают к опасным действиям. В большинстве случаев симптомы удается ослабить с помощью медикаментов, но даже после терапии «голоса» слышит каждый четвертый больной, отмечает ведущий автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Том Крейг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые пригласили для испытаний 150 пациентов британских больниц (18−65 лет) с расстройствами шизофренического спектра и психозами. Участников разделили на две группы: 75 человек лечились у психиатра, 75 — проходили «аватар-терапию». Члены обеих групп при этом продолжали принимать лекарства.

Для создания «аватара» исследователи вместе с пациентами визуализировали в компьютерной программе «голос», чаще всего преследовавший больных во время приступов. Пациенты разговаривали с виртуальным собеседником ежедневно в течение полутора месяцев. В соседнем помещении находился врач, который и говорил с больным от лица «аватара» измененным голосом и фразами, характерными для галлюцинаций конкретного человека. Параллельно фиксировалась интенсивность «голосов» в голове участника эксперимента.

Результаты показали, что такой вид терапии помог снизить частоту галлюцинаций и уровень стресса, которые вызывали приступы у больных. Через 12 недель семь из 75 пациентов перестали слышать «голоса в голове», тогда как в группе, консультировавшейся у обычного психотерапевта, таких было лишь двое.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Замучаетесь пыль глотать'. А ведь Путин предупреждал
В Брюсселе обидели Петра Порошенко
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Председатель Совета судей РФ призвал поднять госпошлины
В РПЦ объяснили успехи Apple следованием опыту церкви
Российские базы оставят в Сирии после военной операции
Число жертв теракта в Египте превысило 300, подозревают ИГ
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Спорт
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Юлия Савичева рассказала, что потеряла первого ребенка Певица решилась на откровенное признание.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь