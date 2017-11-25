Ученые нашли необычный способ борьбы с шизофренией

В работе отмечается, что слуховые галлюцинации испытывают до 70% шизофреников. Чаще всего так называемые голоса в голове оскорбляют больных, угрожают им и призывают к опасным действиям. В большинстве случаев симптомы удается ослабить с помощью медикаментов, но даже после терапии «голоса» слышит каждый четвертый больной, отмечает ведущий автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Том Крейг.

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Ученые пригласили для испытаний 150 пациентов британских больниц (18−65 лет) с расстройствами шизофренического спектра и психозами. Участников разделили на две группы: 75 человек лечились у психиатра, 75 — проходили «аватар-терапию». Члены обеих групп при этом продолжали принимать лекарства.

Для создания «аватара» исследователи вместе с пациентами визуализировали в компьютерной программе «голос», чаще всего преследовавший больных во время приступов. Пациенты разговаривали с виртуальным собеседником ежедневно в течение полутора месяцев. В соседнем помещении находился врач, который и говорил с больным от лица «аватара» измененным голосом и фразами, характерными для галлюцинаций конкретного человека. Параллельно фиксировалась интенсивность «голосов» в голове участника эксперимента.