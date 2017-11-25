МИД РК осудило теракт в Египте
Ведомство сделало официальное заявление.
Ведомство сделало официальное заявление.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало официальное заявление в связи с террористическим актом в Египте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
ЦКазахстан решительно осуждает акт терроризма, совершенный 24 ноября 2017 года во время пятничной молитвы в мечети
Искренне выражаем глубокие соболезнования правительству Египта, семьям и близким погибших и желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим.
Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, выступает за принятие мировым сообществом коллективных и решительных действий в борьбе с этим злом путем формирования Глобальной контртеррористической коалиции под эгидой ООН. Призываем к скорейшему принятию Всеобъемлющей, — говорится в документе.