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14:30 (мск), источник: Zakon.kz

МИД РК осудило теракт в Египте

Ведомство сделало официальное заявление.

Источник: Zakon.kz

Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало официальное заявление в связи с террористическим актом в Египте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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ЦКазахстан решительно осуждает акт терроризма, совершенный 24 ноября 2017 года во время пятничной молитвы в мечети Аль-Рауда в египетском городе Бир аль-Абд и приведший к многочисленным жертвам среди ни в чем неповинного мирного населения. Мир в очередной раз столкнулся с проявлением терроризма, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести суровое наказание.

Искренне выражаем глубокие соболезнования правительству Египта, семьям и близким погибших и желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим.

Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, выступает за принятие мировым сообществом коллективных и решительных действий в борьбе с этим злом путем формирования Глобальной контртеррористической коалиции под эгидой ООН. Призываем к скорейшему принятию Всеобъемлющей, — говорится в документе.

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