МИД РК осудило теракт в Египте

Источник: Zakon.kz

Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало официальное заявление в связи с террористическим актом в Египте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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ЦКазахстан решительно осуждает акт терроризма, совершенный 24 ноября 2017 года во время пятничной молитвы в мечети Аль-Рауда в египетском городе Бир аль-Абд и приведший к многочисленным жертвам среди ни в чем неповинного мирного населения. Мир в очередной раз столкнулся с проявлением терроризма, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести суровое наказание.

Искренне выражаем глубокие соболезнования правительству Египта, семьям и близким погибших и желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим.