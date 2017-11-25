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14:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Голодовка в наручниках закончилась: Абаев принял требования журналиста

Журналист прекратил голодовку после того, как министр Абаев пообещал с ним встретиться.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Журналист одного из казахстанских интернет-изданий Данияр Молдабеков объявил голодовку, протестуя против поправок в закон о СМИ. Он пристегнул себя наручниками к дереву на улице Панфилова в Алматы и выдвинул требования министру информации и коммуникаций Абаеву.

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«Я — профессиональный журналист. Я — журналист по образованию и призванию. Некоторые поправки в законе о СМИ, особенно пункт о согласовании публикации с потенциальными коррупционерами, информацию о преступлениях которых находит журналист, НЕПРИЕМЛИМЫ. Они убивают мою профессию. Они сводят на нет заявленную нулевую терпимость к коррупции. Это факт, который не сможет опровергнуть ни один человек, у которого есть хоть немного совести и здравого смысла. Я убежден, что у министра Абаева есть совесть и здравый смысл… Сегодня я начинаю исключительно мирный и мой личный протест — пикет и голодовку. Моя цель — устная дискуссия/разговор/интервью с уважаемым министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым», — написал Молдабеков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора соблюдены).

Как убежден журналист, некоторые поправки в законе о СМИ станут «непреодолимой преградой на единственно возможном для человека пути — пути к свободе, пути к Настоящему Парламенту и Настоящей Прессе». Чтобы как-то повлиять на ситуацию, Молдабеков потребовал часового разговора с министром. Этого времени, по мнению журналиста, должно хватить, чтобы Абаев услышал «все железные и неопровержимые аргументы против некоторых поправок».

В министерстве информации и коммуникаций журналиста услышали и связались с ним.

«Конфликт исчерпан, министерство с ним связалось. На следующей неделе мы с ним встречаемся, после этого я готов прокомментировать», — сообщил в телефонном разговоре корреспонденту Sputnik Казахстан Даурен Абаев.

Министр добавил, что принимает граждан каждую неделю, никаких проблем с этим нет.

Прекративший голодовку журналист написал, что с ним все хорошо.

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 Голодовка в наручниках закончилась: Абаев принял требования журналиста
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