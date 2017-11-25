Голодовка в наручниках закончилась: Абаев принял требования журналиста
Журналист прекратил голодовку после того, как министр Абаев пообещал с ним встретиться.
Журналист прекратил голодовку после того, как министр Абаев пообещал с ним встретиться.
АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Журналист одного из казахстанских
«Я — профессиональный журналист. Я — журналист по образованию и призванию. Некоторые поправки в законе о СМИ, особенно пункт о согласовании публикации с потенциальными коррупционерами, информацию о преступлениях которых находит журналист, НЕПРИЕМЛИМЫ. Они убивают мою профессию. Они сводят на нет заявленную нулевую терпимость к коррупции. Это факт, который не сможет опровергнуть ни один человек, у которого есть хоть немного совести и здравого смысла. Я убежден, что у министра Абаева есть совесть и здравый смысл… Сегодня я начинаю исключительно мирный и мой личный протест — пикет и голодовку. Моя цель — устная дискуссия/разговор/интервью с уважаемым министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым», — написал Молдабеков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора соблюдены).
Как убежден журналист, некоторые поправки в законе о СМИ станут «непреодолимой преградой на единственно возможном для человека пути — пути к свободе, пути к Настоящему Парламенту и Настоящей Прессе». Чтобы
В министерстве информации и коммуникаций журналиста услышали и связались с ним.
«Конфликт исчерпан, министерство с ним связалось. На следующей неделе мы с ним встречаемся, после этого я готов прокомментировать», — сообщил в телефонном разговоре корреспонденту Sputnik Казахстан Даурен Абаев.
Министр добавил, что принимает граждан каждую неделю, никаких проблем с этим нет.
Прекративший голодовку журналист написал, что с ним все хорошо.