Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Штаб АТО заявил о "радости жителей" захваченных донецких сел
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Как обманывают с новыми деньгами
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8День благодарения
13:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске после снегопада и теплой погоды начали падать сосульки

В Красноярск после обильного снегопада пришла теплая погода, в результате чего на крышах образовались огромные сосульки, которые начали падать.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Аргументы и факты

«Я шла с ребёнком на занятие в детский центр, перед нами, буквально в нескольких шагах, с крыши упала огромная сосулька, — сообщает жительница Свердловского района Наталья Самсонова. — Перед этим услышала странный шум, и остановилась, это и спасло нас от беды. Сообщила администрации здания, те вызвали коммунальщиков, которые очистили крышу».

В МЧС предупреждают, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек). Нужно постараться поскорее покинуть опасное место», — говорят в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что если на крыше вашего дома висят сосульки, необходимо обратится в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение — вызвать спецслужбы, чтобы очистить крышу от сосулек или хотя бы обнести сигнальной лентой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опустела без тебя земля. Каким запомнился поклонникам Дмитрий Хворостовский
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Парламент ЛНР утвердил и.о. главы республики Леонида Пасечника
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
Роспотребнадзор сообщил о зараженном молоке в США
Число жертв теракта в Египте превысило 300, подозревают ИГ
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь