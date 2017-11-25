В Красноярске после снегопада и теплой погоды начали падать сосульки

Источник: Аргументы и факты

«Я шла с ребёнком на занятие в детский центр, перед нами, буквально в нескольких шагах, с крыши упала огромная сосулька, — сообщает жительница Свердловского района Наталья Самсонова. — Перед этим услышала странный шум, и остановилась, это и спасло нас от беды. Сообщила администрации здания, те вызвали коммунальщиков, которые очистили крышу».

В МЧС предупреждают, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек). Нужно постараться поскорее покинуть опасное место», — говорят в пресс-службе ведомства.