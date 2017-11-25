В Волгограде открыли обновленный стадион «Зенит»

В ней приняли участие представители власти, ветераны и прославленные волгоградские футболисты.

Стадион является одним из старейших в городе — в этом году он отметил свой 90-летний юбилей. В разные годы здесь тренировались олимпийские чемпионы Евгений Садовый, Александр Попов, Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, Алексей Петров, призер олимпийских игр, чемпион мира Владимир Сельков и другие. Долгое время здесь работал заслуженный тренер СССР и России Виктор Авдиенко, воспитавший не одно поколение чемпионов.

— По случаю открытия тренировочной площадки позвольте от всей души поздравить весь коллектив стадиона «Зенит», на чьи плечи легла высокая ответственность по обеспечению бесперебойной работы всего спортивного комплекса, — обратился к присутствующим глава Волгограда Андрей Косолапов.

Реконструкция стадиона «Зенит» началось в середине 2016 года. За год здесь появилось новое футбольное поле с травяным покрытием площадью 8 тысяч квадратных метров и системой полива, отдельное здание для раздевалок и душа, тренерской, пункта оказания медицинской помощи. Впервые футбольное поле получило освещение, что позволяет использовать эту площадку для тренировок можно в любое время.

Проект реконструкции также предусматривает благоустройство прилегающей территории. В частности, рядом с комплексом оборудована автомобильная парковка на 76 машиномест. Проведена модернизация сетей теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Для обеспечения бесперебойной работы обновленного стадиона построена комплектная трансформаторная подстанция мощностью 830 люкс и введена в эксплуатацию дизель-генераторная установка. Комплекс будет просматриваться с 120 камер видеонаблюдения.

— Волгограду необходимы новые современные спортивные площадки, и мы благодаря поддержке региональных и федеральных властей, планомерно создаем ту спортивную инфраструктуру, которой достойны волгоградцы. «Зенит» вновь станет еще одной кузницей молодых, талантливых футболистов, которые, убежден, своими победами прославят наш город на весь мир! — добавил глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

В настоящее время на базе комплекса работают спортивные секции по стрельбе, дзюдо, бокса, легкой и тяжелой атлетики, художественной и эстетической гимнастики, проводятся районные и городские турниры по футболу. Одновременно здесь могут заниматься более 2,5 тысяч юных спортсменов. После открытия стадиона они продолжат свои занятия в новых, более комфортных условиях.

Объект также будет использоваться в качестве предматчевой тренировочной площадки для команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. После завершения в Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ обновленный спортивный объект будет работать в прежнем режиме.

Развитию спортивной инфраструктуры в регионе уделяется особое значение. В прошлом году в Центральном районе была открыта первая в городе инклюзивная площадка, оборудованная силами фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». При содействии Благотворительного Фонда Елены Исинбаевой в разных районах города было создано пять многофункциональных спортивных площадок, а также площадка для подготовки к сдаче норм ГТО в Комсомольском саду, площадка для занятий воркаутом в пос. Горьковском в Советском районе и спортивная площадка в Ворошиловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей.

Также в рамках участия в социальном проекте «Поколение «Спортмастер», в Волгограде появилось 10 спортивных площадок с новым современным оборудованием. В ходе экономии, образованной по результатам очередных конкурсных процедур, во дворах — участниках проекта «Формирование комфортной городской среды» дополнительно установят 37 спортивно-игровых комплексов.