Кулинарные жиры спасут от глобального потепления

С подробностями исследования ученых из Университета Бата можно ознакомиться в Nature Communications.

«Известно, что выбросы молекул жирных кислот из сковородок и фритюрниц могут покрывать частицы аэрозолей в атмосфере, что влияет на способность аэрозоля формировать облака. Однако нам впервые удалось выяснить, как эти молекулы ведут себя внутри атмосферных капель. Оказалось, что они образуют сложные упорядоченные структуры внутри растворенных в воздухе атмосферных аэрозолей, за счет чего аэрозоли становятся более устойчивыми и со временем помогают формировать тучи. Такие облака охлаждают климат. Результаты нового исследования рассказали о влиянии атмосферных аэрозолей на температуру воздуха», — сообщил автор статьи Кристиан Пфранг.

Ученые исследовали аэрозоль в атмосфере, состоящий из отдельных капель соляного раствора и олеиновой кислоты — жирной кислоты, выделяемой в процессе приготовления пищи. Специальные лазерные лучи позволили исследователям проанализировать внутреннюю структуру этих капель. Оказалось, что капли могут сами образовывать собственные структуры, помогая молекулам дольше оставаться в атмосфере.