Кулинарные жиры спасут от глобального потепления
Жиры, выделяющиеся в атмосферу в процессе приготовления еды в кипящем масле, могут усиливать образование облаков, которые охлаждают планету.
Жиры, выделяющиеся в атмосферу в процессе приготовления еды в кипящем масле, могут усиливать образование облаков, которые охлаждают планету.
С подробностями исследования ученых из Университета Бата можно ознакомиться в Nature Communications.
«Известно, что выбросы молекул жирных кислот из сковородок и фритюрниц могут покрывать частицы аэрозолей в атмосфере, что влияет на способность аэрозоля формировать облака. Однако нам впервые удалось выяснить, как эти молекулы ведут себя внутри атмосферных капель. Оказалось, что они образуют сложные упорядоченные структуры внутри растворенных в воздухе атмосферных аэрозолей, за счет чего аэрозоли становятся более устойчивыми и со временем помогают формировать тучи. Такие облака охлаждают климат. Результаты нового исследования рассказали о влиянии атмосферных аэрозолей на температуру воздуха», — сообщил автор статьи Кристиан Пфранг.
Ученые исследовали аэрозоль в атмосфере, состоящий из отдельных капель соляного раствора и олеиновой кислоты — жирной кислоты, выделяемой в процессе приготовления пищи. Специальные лазерные лучи позволили исследователям проанализировать внутреннюю структуру этих капель. Оказалось, что капли могут сами образовывать собственные структуры, помогая молекулам дольше оставаться в атмосфере.
«Такие структуры получаются очень вязкими, и скорее напоминают мед, чем воду. Все процессы внутри такой капли замедляются. Кроме того, эти капли устойчивы к окислению, поэтому они живут дольше, упрощая формирование облаков. Мы пришли к выводу, что количество молекул жирных кислот в воздухе влияет на количество облаков и солнечных лучей, которые они отражают в космос», — заключил Пфранг.