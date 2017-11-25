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15:52 (мск), источник: ТАСС

Председатель Совета судей РФ заявил о нагрузке на судей и призвал пересмотреть госпошлины

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов заявил, что судьи работают по 19 часов, и призвал пересмотреть размеры госпошлин при рассмотрении частных споров.

Источник: Совет судей Российской Федерации

«Наш суд очень загружен делами. Это колоссальная нагрузка, судьи находятся на работе по 17, по 18, по 19 часов», — заявил он в субботу, выступая на Общероссийском гражданском форуме.

Глава Совета судей заметил, что размеры государственных пошлин при обращении в суды не отвечают масштабам рассматриваемых частных споров.

«Вот казалось, для того, чтобы разделить имущество при бракоразводном процессе, имущество, которое оценивается во многие миллионы долларов, достаточно иметь 300 рублей, чтобы обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. И государственная машина начинает работать. Но ведь это же частный интерес, и частный интерес оплачивается за счет налогоплательщика. Может быть, все-таки есть необходимость разобраться в государственных пошлинах?» — сказал Момотов.

Он также призвал участников форума обсудить вопрос о создании специальных центров по подготовке судей.

«Может быть, подумать о том, как создавать Центры, которые будут специально заниматься подготовкой судей. Потому что мы полагаем, что мировоззрение судьи, личность судьи может быть, гораздо [более] важные его внутренние качества, чем просто знание законов», — сказал председатель Совета судей.

Заместитель министра юстиции Денис Новак также назвал нагрузку на судей адской и призвал не только рассмотреть вопрос о повышении государственных пошлин, но и «беспощадно взыскивать судебные расходы» за необоснованное предъявление исков.

«Снижение той адской нагрузки, которая сейчас [на судьях]… Невозможно [квалифицированно работать], если на дело у тебя две минуты. Естественно, будь то уголовное дело, административное или гражданское, — самый квалифицированный судья физически не может [работать]… В этом направлении надо работать… Это и с независимостью [суда] связано ", — сказал Новак.

Решение проблемы заместитель министра видит не только в повышении государственных пошлин при обращении в суд, но и в том, чтобы «безжалостно и беспощадно взыскивать судебные расходы».

«Нужно развивать взыскание судебных расходов. Если [лицо] необоснованно предъявляет иск, то потом с него должны в полном объеме взыскать безжалостно, беспощадно взыскать все судебные расходы», — призвал Новак. По его словам, такая практика убедит граждан в том, что обращаться с необоснованными исками в суды просто «экономически невыгодно».

Когда судьи начнут отвечать за свои решения
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26 января© Ньюстюб
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