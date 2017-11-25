Почта Литвы к праздникам представила марки с запахом имбирного печенья

Источник: РИА Новости

«Традиционно с выпуском праздничных почтовых марок начинается отправление праздничных поздравлений. В рождественский период отправленные открытки и подарки впервые в истории литовской филателии будут украшены ароматными почтовыми марками с запахом имбирного печенья», — приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя группы коммуникации Почты Литвы Томаса Башарова.

Как отмечает ведомство, на почтовых марках изображен старик Каледа. Дизайн праздничных марок, посвященных Рождеству и Новому году, создала художник-иллюстратор детских книг Аушра Кюдулайте.

«На этой марке изображен старик Каледа, который приносит зиму, заснеживая дома и деревья. На другой марке изображена повседневная жизнь заснеженного маленького городка: сияющие звезды, дым, поднимающийся из домашнего камина, и возвращающиеся с работы в свои теплые дома люди», — сказала художница-иллюстратор Кюдулайте.

За год Почта Литвы выпускает 25−27 почтовых марок.