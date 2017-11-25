Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

«Днем 26, ночью 27 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки. 26 ноября ветер юго-западный, западный местами 15−20, утром и днем порывы 25 метров в секунду. Местами туман, гололед.», — говорится в сообщении ведомства.

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По информации синоптиков, днем 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до 7−12, местами 4 тепла.

В городе Тараз днем 26 ноября ожидается ветер юго-западный, западный с порывами 15−20, временами 25 метров в секунду, резкое понижение температуры до 8−10 тепла. Временами туман, гололед.



Вероятность шторма 85−90%.