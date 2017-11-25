Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Днем 26, ночью 27 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки. 26 ноября ветер
По информации синоптиков, днем 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до 7−12, местами 4 тепла.
В городе Тараз днем 26 ноября ожидается ветер
Вероятность шторма 85−90%.
По данным Казгидромет, утром и днем 26 ноября в Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, ветер 18 метров в секунду.