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14:45 (мск), источник: Kazinform

Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской и Костанайской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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«Днем 26, ночью 27 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки. 26 ноября ветер юго-западный, западный местами 15−20, утром и днем порывы 25 метров в секунду. Местами туман, гололед.», — говорится в сообщении ведомства.

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По информации синоптиков, днем 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до 7−12, местами 4 тепла.

В городе Тараз днем 26 ноября ожидается ветер юго-западный, западный с порывами 15−20, временами 25 метров в секунду, резкое понижение температуры до 8−10 тепла. Временами туман, гололед.

Вероятность шторма 85−90%.

По данным Казгидромет, утром и днем 26 ноября в Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, ветер 18 метров в секунду.

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