Больше половины красноярцев имеют проблемы со здоровьем

За 10 месяцев 2017 года удалось выявить также и группу риска здоровья — к ней отнесли 19% обследованных. Около 28% красноярцев оказались здоровыми.
Главным фактором риска, по мнению медиков, является нерациональное питание — 19,2%, низкая физическая активность — 11,4%, курение — 9,6%, лишний вес — 9,8%, высокое артериальное давления — 7,6%
На первом месте среди заболеваний — болезни системы кровообращения: 361,2 случая на 100 тысяч населения, на втором — болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 205,1, болезни органов пищеварения — 118,9, болезни мочеполовой системы — 74,4, болезни нервной системы — 35,1, болезни органов дыхания — 37,4.
Для справки: В этом году диспансеризацию должны пройти 470 197 человек следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.