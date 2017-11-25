NASA создало шины из кольчуги
Инженеры NASA разработали прототип суперэластичной шины из титанового сплава, которая сплетена, как кольчуга. Об этом сообщаетсяна сайте NASA.
Инженеры NASA разработали прототип суперэластичной шины из титанового сплава, которая сплетена, как кольчуга. Об этом сообщаетсяна сайте NASA.
Специалисты NASA изготовили шины для марсохода, которые позволят ему преодолевать самую суровую местность на поверхности Красной планеты. Новая шина состоит из множества сплетенных пружинок, сделанных из нитинола, сплава титана и никеля. Благодаря такой технологии колесо невозможно проколоть, а его форма при наезде на препятствие сможет быстро возвращается к исходному виду. Отмечается, что при минимальном уходе такие шины могут прослужить годами.
В ходе разработки ученые обратились к старому проекту пружинной шины, изобретенной NASA совместно с Glenn и Goodyear. Применение новых сплавов позволило усовершенствовать шины, чтобы они смогли выдержать большие нагрузки. Инженеры уже приступили к испытанию новых шин на обычных внедорожниках. Если испытания окажутся успешными, специалисты оснастят эластичными шинами марсоход.