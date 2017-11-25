NASA создало шины из кольчуги

Специалисты NASA изготовили шины для марсохода, которые позволят ему преодолевать самую суровую местность на поверхности Красной планеты. Новая шина состоит из множества сплетенных пружинок, сделанных из нитинола, сплава титана и никеля. Благодаря такой технологии колесо невозможно проколоть, а его форма при наезде на препятствие сможет быстро возвращается к исходному виду. Отмечается, что при минимальном уходе такие шины могут прослужить годами.