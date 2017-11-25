1,5 тыс. человек приняли участие в экологическом митинге в Челябинске
Челябинск. 25 ноября.
Челябинск. 25 ноября.
По данным мэрии, в митинге против строительства Томинского
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«Основная тема выступлений — против строительства Томинского ГОКа, также митингующие говорили и о сильном загрязнении атмосферы Челябинска промышленными выбросами», — сказал агентству один из участников мероприятия. Ранее электронную петицию против строительства ГОКа в адрес президента страны и губернатора Челябинской области подписали 240 тыс. человек.
10 ноября президент России Владимир Путин на пути во Вьетнам поговорил по телефону с
«Из самолета он позвонил одному из представителей движения “стоп ГОК” и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — рассказал тогда
После этих бесед В. Путин позвонил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и попросил его плотнее взять под свой контроль эти вопросы, тот со своей стороны принял решение встретиться с гражданами еще раз.