1,5 тыс. человек приняли участие в экологическом митинге в Челябинске

По данным мэрии, в митинге против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК) приняли участие 1,5 тыс. человек.

В пресс-службе Главного управления УМВД России по Челябинской области агентству сообщили, что мероприятие прошло без нарушений общественного порядка. В свою очередь, по данным организаторов, в митинге участвовали порядка 3 тыс. человек.

«Основная тема выступлений — против строительства Томинского ГОКа, также митингующие говорили и о сильном загрязнении атмосферы Челябинска промышленными выбросами», — сказал агентству один из участников мероприятия. Ранее электронную петицию против строительства ГОКа в адрес президента страны и губернатора Челябинской области подписали 240 тыс. человек.

10 ноября президент России Владимир Путин на пути во Вьетнам поговорил по телефону с активистами-челябинцами по проблемам горно-обогатительного комбината и дольщиков.

«Из самолета он позвонил одному из представителей движения “стоп ГОК” и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — рассказал тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.