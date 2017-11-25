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15:28 (мск), источник: Интерфакс

1,5 тыс. человек приняли участие в экологическом митинге в Челябинске

Челябинск. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Экологический митинг прошел 25 ноября в Челябинске, сообщается в субботу на сайте администрации города.

По данным мэрии, в митинге против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК) приняли участие 1,5 тыс. человек.

В пресс-службе Главного управления УМВД России по Челябинской области агентству сообщили, что мероприятие прошло без нарушений общественного порядка. В свою очередь, по данным организаторов, в митинге участвовали порядка 3 тыс. человек.

«Основная тема выступлений — против строительства Томинского ГОКа, также митингующие говорили и о сильном загрязнении атмосферы Челябинска промышленными выбросами», — сказал агентству один из участников мероприятия. Ранее электронную петицию против строительства ГОКа в адрес президента страны и губернатора Челябинской области подписали 240 тыс. человек.

10 ноября президент России Владимир Путин на пути во Вьетнам поговорил по телефону с активистами-челябинцами по проблемам горно-обогатительного комбината и дольщиков.

«Из самолета он позвонил одному из представителей движения “стоп ГОК” и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — рассказал тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После этих бесед В. Путин позвонил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и попросил его плотнее взять под свой контроль эти вопросы, тот со своей стороны принял решение встретиться с гражданами еще раз.

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