Новая неделя начнется в Омске с -29 градусов

Так, в воскресенье, 26 ноября, в городе прогнозируют −11… −16, еще холоднее будет ночью — при прояснении температура может опуститься до −18… −23.

В ночь на понедельник, 27 ноября, будет по зимнему холодно. В темное время суток температура составит −19… −24, а при прояснении до -29. Днем в первый день недели будет −10… −15.

Во вторник, 28 ноября, будет несколько теплей — от -14 до -19, а при прояснении до -25 ночью, и −5… −10 днем.