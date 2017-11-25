Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Воевавший на стороне Украины актер Пашинин сбежал с передовой
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
В России могут ввести налог на смерть
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8День благодарения
16:15 (мск), источник: СуперОмск

Новая неделя начнется в Омске с -29 градусов

Согласно прогнозу омского Гидрометцентра, в ближайшие дни в Омской области ощутимо похолодает.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 756 мм рт. ст. 3 м/с

Так, в воскресенье, 26 ноября, в городе прогнозируют −11… −16, еще холоднее будет ночью — при прояснении температура может опуститься до −18… −23.

В ночь на понедельник, 27 ноября, будет по зимнему холодно. В темное время суток температура составит −19… −24, а при прояснении до -29. Днем в первый день недели будет −10… −15.

Во вторник, 28 ноября, будет несколько теплей — от -14 до -19, а при прояснении до -25 ночью, и −5… −10 днем.

Все эти дни на улице будет ясно и без осадков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Председатель Совета судей РФ призвал поднять госпошлины
Парламент ЛНР утвердил и.о. главы республики Леонида Пасечника
Роспотребнадзор сообщил о зараженном молоке в США
Число жертв теракта в Египте превысило 300, подозревают ИГ
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ Над ними нависла угроза. Про рейтинг никто не забыл
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь