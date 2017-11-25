В республике начнет постепенно холодать
По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября в республике ожидается облачная погода с прояснениями.
По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября в республике ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами небольшой снег, ночью по югу до умеренного. В отдельных районах слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснении до -12°, днем +1,-4°.
На автодорогах утром местами дымка видимостью 500−1000 м.
27 ноября осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях столбики термометров опустятся до -14°, днем до -1,-6°.