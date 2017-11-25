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17:45 (мск), источник: Фонтанка

На Дворцовой площади включили новогоднее настроение

За неделю до зимы главная площадь Северной столицы почти готова к встрече Нового года. Ощущение праздника уже есть, но полностью проникнуться им пока мешают рабочие.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к двум часам дня 25 ноября ёлка на Дворцовой площади зажглась праздничными огнями. Дерево, с которым горожане встретят 2018 год, «выросло» за несколько дней — его скелет выставили перед Эрмитажем в понедельник. И уже к субботе 25-метровая конструкция не только «обросла» иголками, но и была украшена игрушками.

Впрочем, несмотря на напряженную работу, развесить успели пока не всё. Рядом с мигающей подсветкой ёлкой ещё лежат золотые шары, а рабочие тянутся к вершине, чтобы водрузить звезду. Ожидается, что к понедельнику спецтехники на Дворцовой площади уже не будет.

Главное праздничное дерево собирают пятый год подряд. После встречи 2017 года предполагалось, что провожать его Петербург может и с живой ёлкой, но горожане выступили за сохранение экологии.

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