Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
Клоги способны «убить» ваши ноги
День матери 2017: Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
01:24 (мск), источник: Индикатор

Уровень дофамина оказался связан с развитием интеллекта

Ученые из Йельского университета выяснили, что один из главных нейромедиаторов — дофамин — сыграл большую роль в развитии интеллекта человека.

С подробностями исследования можно ознакомиться в Science.

Высокий уровень дофамина — «гормона счастья» — ответственного за приятные ощущения, также оказался ответственен за развитие интеллекта. К такому выводу ученые пришли, сравнив мозг разных видов приматов.

«На первый взгляд, мозг человека и других приматов имеет много общего, но человек обладает более развитым интеллектом. Кроме того, существуют различия между приматами в том, как функционируют отдельные клетки их мозга и как они формируют связи», — сообщил автор исследования Андре Соуза.

Ученые проанализировали 16 областей головного мозга взрослого человека, шимпанзе и макаки. Они исследовали активность генов и изучили, какие гены и в какой степени продуцировали такие вещества, как дофамин. По большей части различия между людьми и другими приматами оказались незначительными. Огромную разницу ученые заметили лишь в новой коре — новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. Биологи обнаружили, что ген, который продуцирует дофамин, экспрессируется в новой коре человека, но не у других приматов.

Также ученые обнаружили различия в экспрессии генов в полосатом теле, который в основном отвечает за регуляцию мышечного тонуса. Оказалось, что в полосатом теле человека вырабатывается почти в три раза больше дофамина, чем у обезьян.

«Пока мы не можем с уверенностью сказать, объясняет ли повышенный уровень дофамина высокий интеллект человека. Тем не менее, результаты важны и пригодятся в ходе дальнейших исследований», — заключил Соуза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 МГУ попал в топ-5 университетов стран БРИКС
Аллигатору вырастили перья
Россиянка Полина Богусевич выиграла «Детское Евровидение»
Собчак раскритиковала предвыборные заявления Титова
34 российских футболиста обвиняются в применении допинга
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
В Совете Европы допустили отмену антироссийских санкций
Полиция предварительно подтвердила вину ИГ в теракте на Синае
Ученые: младенцы оценивают сложность достижения целей
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь