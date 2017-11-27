Уровень дофамина оказался связан с развитием интеллекта

С подробностями исследования можно ознакомиться в Science.

Высокий уровень дофамина — «гормона счастья» — ответственного за приятные ощущения, также оказался ответственен за развитие интеллекта. К такому выводу ученые пришли, сравнив мозг разных видов приматов.

«На первый взгляд, мозг человека и других приматов имеет много общего, но человек обладает более развитым интеллектом. Кроме того, существуют различия между приматами в том, как функционируют отдельные клетки их мозга и как они формируют связи», — сообщил автор исследования Андре Соуза.

Ученые проанализировали 16 областей головного мозга взрослого человека, шимпанзе и макаки. Они исследовали активность генов и изучили, какие гены и в какой степени продуцировали такие вещества, как дофамин. По большей части различия между людьми и другими приматами оказались незначительными. Огромную разницу ученые заметили лишь в новой коре — новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. Биологи обнаружили, что ген, который продуцирует дофамин, экспрессируется в новой коре человека, но не у других приматов.

Также ученые обнаружили различия в экспрессии генов в полосатом теле, который в основном отвечает за регуляцию мышечного тонуса. Оказалось, что в полосатом теле человека вырабатывается почти в три раза больше дофамина, чем у обезьян.