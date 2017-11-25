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16:36 (мск), источник: Интерфакс

Митрополит Иларион рассказал о применении опыта церкви в производстве техники Apple

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Митрополит Волоколамский Иларион связал популярность продукции фирмы Apple с тем, что ее создатели использовали опыт, веками практикующийся в церкви.

Источник: РИА "Новости"

«Когда компьютеры только создавались, а я имел возможность следить за этим процессом практически с самого начала, то компьютер оперировал исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом “icon” — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет», — сказал митрополит в субботу в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

Он заметил, что постепенно этот способ компьютерного мышления вытеснил тексты, и сегодня большинство интернет-сайтов — это не столько тексты, сколько картинки.

«Не случайно создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков, не случайно ведь у нас в церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир», — провел аналогию митрополит.

По его мнению, именно этим воспользовались создатели компьютеров и телефонов Apple, и «с этим в значительной степени связана их популярность».

Отвечая на вопрос, разрешает ли иерарх своим духовным чадам читать молитвы с телефона, он ответил, что не видит разницы в том, с какого носителя молитвословить.

Однако митрополит Иларион заметил, что на него производят неприятное впечатление священнослужители, которые стоят перед престолом с айфоном вместо служебника в руках: «Создается впечатление, что, может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет».

В связи с этим митрополит призвал использовать в литургическом обиходе служебные книги, за исключением тех случаев, когда их может не оказаться под рукой.

«Церковь и мир»: Мобильные телефоны как новая религия
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
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