Митрополит Иларион рассказал о применении опыта церкви в производстве техники Apple

Источник: РИА "Новости"

«Когда компьютеры только создавались, а я имел возможность следить за этим процессом практически с самого начала, то компьютер оперировал исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом “icon” — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет», — сказал митрополит в субботу в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

Он заметил, что постепенно этот способ компьютерного мышления вытеснил тексты, и сегодня большинство интернет-сайтов — это не столько тексты, сколько картинки.

«Не случайно создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков, не случайно ведь у нас в церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир», — провел аналогию митрополит.

По его мнению, именно этим воспользовались создатели компьютеров и телефонов Apple, и «с этим в значительной степени связана их популярность».

Отвечая на вопрос, разрешает ли иерарх своим духовным чадам читать молитвы с телефона, он ответил, что не видит разницы в том, с какого носителя молитвословить.

Однако митрополит Иларион заметил, что на него производят неприятное впечатление священнослужители, которые стоят перед престолом с айфоном вместо служебника в руках: «Создается впечатление, что, может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет».