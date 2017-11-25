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16:11 (мск), источник: Forbes.kz

В Казахстане ожидается похолодание

По прогнозу синоптиков 26 ноября на юге и западе Казахстана ожидаются осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Forbes.kz

Сводка прогноза погоды в городах Казахстане на 26 ноября подготовлена по данным Gismeteo.kz.

В Астане сохранится переменная облачность, без осадков, временами порывистый ветер, днем ожидается −2…−4°C, ночью −4…−7°C.

В Алматы ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура составит +6…+9°C, ночью +2…+5°C.

В Караганде ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, днем ожидается −1…−4°C, ночью −6…−8°C.

В Петропавловске ожидается переменная облачность, без осадков, днем ожидается −7…−10°C, ночью −10…−13°C.

В Павлодаре ожидается переменная облачность, без осадков, порывистый ветер, температура днем составит −7…−10°C, ночью −11…−14°C.

В Усть-Каменогорске характер погоды существенно не изменится. Дневная температура составит −4…−6°C, ночная −12…−15°C.

В Шымкенте ожидается облачная погода, временами дождь, температура днем составит +4…+6°C, ночью +2…+5°C.

В Уральске характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −1…−3°C, ночью −3…−5°C.

В Актобе ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег. Дневная температура составит 0…-2°C, ночная −2…−4°C.

В Актау сохранится переменная облачность, без осадков, временами порывистый ветер, температура днем будет в пределах +4…+6°C, ночью +1…-1°C.

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