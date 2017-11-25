В Казахстане ожидается похолодание
По прогнозу синоптиков 26 ноября на юге и западе Казахстана ожидаются осадки.
По прогнозу синоптиков 26 ноября на юге и западе Казахстана ожидаются осадки.
Сводка прогноза погоды в городах Казахстане на 26 ноября подготовлена по данным Gismeteo.kz.
В Астане сохранится переменная облачность, без осадков, временами порывистый ветер, днем ожидается −2…−4°C, ночью −4…−7°C.
В Алматы ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура составит +6…+9°C, ночью +2…+5°C.
В Караганде ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, днем ожидается −1…−4°C, ночью −6…−8°C.
В Петропавловске ожидается переменная облачность, без осадков, днем ожидается −7…−10°C, ночью −10…−13°C.
В Павлодаре ожидается переменная облачность, без осадков, порывистый ветер, температура днем составит −7…−10°C, ночью −11…−14°C.
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В Шымкенте ожидается облачная погода, временами дождь, температура днем составит +4…+6°C, ночью +2…+5°C.
В Уральске характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −1…−3°C, ночью −3…−5°C.
В Актобе ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег. Дневная температура составит 0…-2°C, ночная −2…−4°C.
В Актау сохранится переменная облачность, без осадков, временами порывистый ветер, температура днем будет в пределах +4…+6°C, ночью +1…-1°C.