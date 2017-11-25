В Кемерове во время ДТП травмы получили четверо, в том числе двое детей
Дети, сидевшие в специальных креслах на заднем сиденье, серьезно не пострадали.
Дети, сидевшие в специальных креслах на заднем сиденье, серьезно не пострадали.
Медицинская помощь 24 ноября в Кемерове потребовалась четверым участникам ДТП, двое из которых дети, сообщает отдел пропаганды ГУ МВД России по Кемеровской области.
Авария произошла около 8 часов вечера напротив дома № 70 по улице Инициативной. По предварительной информации, водитель Nissan Primera, ехавший со стороны улицы Метеллистов, не справился с управлением, и его машина оказалась на полосе встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной Volkswagen Polo.
Травмы получили водители обеих машин, а также двое детей четырех и пяти лет, ехавшие в детских удерживающих устройствах на заднем сиденье Volkswagen.