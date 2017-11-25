Алиханов призвал калининградцев активнее проходить диспансеризацию

Источник: Калининград.Ru

«Вопрос снижения смертности — системный. Важно обращать внимание на повседневное здоровье. Диспансеризацию, по словам врачей, не проходит столько людей, сколько бы им хотелось», — посетовал губернатор.

Он также отметил, что ему предлагали ему пройти диспансерное обследование, но он отказался из-за нехватки времени, подчеркнув, что многие так относятся к своему здоровью. «Но обследования нужно проходить», — призвал глава региона.