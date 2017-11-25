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17:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов призвал калининградцев активнее проходить диспансеризацию

Чтобы снизить уровень смертности, жителям региона нужно следить за повседневным здоровьем. Такое мнение высказал глава области Антон Алиханов во время рабочего выезда в Центральную городскую клиническую больницу в субботу, 25 ноября.

Источник: Калининград.Ru

«Вопрос снижения смертности — системный. Важно обращать внимание на повседневное здоровье. Диспансеризацию, по словам врачей, не проходит столько людей, сколько бы им хотелось», — посетовал губернатор.

Он также отметил, что ему предлагали ему пройти диспансерное обследование, но он отказался из-за нехватки времени, подчеркнув, что многие так относятся к своему здоровью. «Но обследования нужно проходить», — призвал глава региона.

Отметим, что в бюджете региона на 2018 год на 8% выросли расходы на здравоохранение. В эту сумму вошли закупка лекарственных препаратов, приобретение оборудования, зарплаты врачей и так далее.

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