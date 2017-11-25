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17:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Чиновники правительства Башкирии победили в профильной спартакиаде

УФА, 25 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе завершилась спартакиада среди государственных и муниципальных служащих на Кубок Аппарата правительства Башкортостана. Заключительным видом соревнований стал бильярд.

Победу в турнире одержала сборная команда «Юг» администраций Советского, Кировского, Ленинского и Демского районов Уфы. Второе место заняла команда Аппарата правительства республики. Третье — у команды секретариата Госсобрания — Курултая РБ.

В общекомандном зачете победителями Спартакиады и обладателями Кубка стала команда Аппарата республиканского правительства. На втором месте заняла команда администрации Уфы. Третье место — у сборной «Юг».

В пресс-службе республиканского кабмина сообщили, что в программу спартакиады были включены соревнования по 12 видам спорта: стрельба из пневматической винтовки, плавание, мини-футбол, шашки, шахматы, настольный теннис, бильярдный спорт, волейбол, дартс, боулинг, кросс, а также блиц-фестиваль.

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