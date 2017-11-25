Чиновники правительства Башкирии победили в профильной спартакиаде

Победу в турнире одержала сборная команда «Юг» администраций Советского, Кировского, Ленинского и Демского районов Уфы. Второе место заняла команда Аппарата правительства республики. Третье — у команды секретариата Госсобрания — Курултая РБ.
В общекомандном зачете победителями Спартакиады и обладателями Кубка стала команда Аппарата республиканского правительства. На втором месте заняла команда администрации Уфы. Третье место — у сборной «Юг».
В пресс-службе республиканского кабмина сообщили, что в программу спартакиады были включены соревнования по 12 видам спорта: стрельба из пневматической винтовки, плавание, мини-футбол, шашки, шахматы, настольный теннис, бильярдный спорт, волейбол, дартс, боулинг, кросс, а также блиц-фестиваль.