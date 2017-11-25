Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла молодежный форум «#ВсеСвои»
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла молодежный форум «#ВсеСвои». Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла молодежный форум «#ВсеСвои». Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.
Открытие форума, приуроченного к пятилетию Молодежной палаты при Гордуме, состоялось 25 ноября 2017 года.
Мероприятие проходило в стенах технопарка «Анкудиновка». В нем приняли участие депутат Заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин, депутаты Думы Нижнего Новгорода Алексей Бобров и Николай Ингликов.
Форум «#ВсеСвои» объединил порядка тысячи молодых и активных нижегородцев. Программа мероприятия распределилась по четырем тематическим площадкам: молодежное предпринимательство, event, личностный рост и продвижение в интернете.
Спикерами выступили директор департамента культуры Наталья Суханова, директор ГК «Автосуши» Максим Бурганов, блогер Татьяна Старикова,
Кроме этого, участники форума могли проверить свои физические способности, поучаствовать в розыгрыше призов, сделать модные фото, окунуться в творческую атмосферу и виртуальную реальность.
«Сегодня я поняла, какие эмоции испытывают учителя, глядя на своих выпускников. Все пять лет работы Молодежной палаты я по мере сил и возможностей поддерживала их инициативы. И теперь могу с удовлетворением сказать, что в Нижнем сформировалось новое поколение молодых политиков и общественных деятелей, о которых мы ещё непременно услышим. Молодежная палата стала той самой школой жизни, после которой её выпускники не просто имеют в активе реализованные проекты, но и понимание того, как можно разнообразить жизнь города и сделать её лучше. Желаю Молодежной палате
Напомним, 21 ноября 2012 года городская Дума приняла решение о создании Молодежной палаты. В числе главных инициаторов проекта выступила Елизавета Солонченко.