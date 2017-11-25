Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла молодежный форум «#ВсеСвои»

«Сегодня я поняла, какие эмоции испытывают учителя, глядя на своих выпускников. Все пять лет работы Молодежной палаты я по мере сил и возможностей поддерживала их инициативы. И теперь могу с удовлетворением сказать, что в Нижнем сформировалось новое поколение молодых политиков и общественных деятелей, о которых мы ещё непременно услышим. Молодежная палата стала той самой школой жизни, после которой её выпускники не просто имеют в активе реализованные проекты, но и понимание того, как можно разнообразить жизнь города и сделать её лучше. Желаю Молодежной палате по-прежнему оставаться кузницей кадров, а её “ветеранам” — сохранить задор и креативность. И, естественно, не сбавлять оборотов. Вместе мы сможет сделать Нижний Новгород лучше», — отметила в своем выступлении перед участниками форума Елизавета Солонченко.