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17:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла молодежный форум «#ВсеСвои»

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко открыла молодежный форум «#ВсеСвои». Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Открытие форума, приуроченного к пятилетию Молодежной палаты при Гордуме, состоялось 25 ноября 2017 года.

Мероприятие проходило в стенах технопарка «Анкудиновка». В нем приняли участие депутат Заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин, депутаты Думы Нижнего Новгорода Алексей Бобров и Николай Ингликов.

Форум «#ВсеСвои» объединил порядка тысячи молодых и активных нижегородцев. Программа мероприятия распределилась по четырем тематическим площадкам: молодежное предпринимательство, event, личностный рост и продвижение в интернете.

Спикерами выступили директор департамента культуры Наталья Суханова, директор ГК «Автосуши» Максим Бурганов, блогер Татьяна Старикова, бизнес-тренер Максим Фролов, основатель бургерной «Салют» и лапшичной «Совок» Сергей Уханов, владелец концертного агентства «Провинция» Глеб Пернаткин, event-агентсво «Ё-time», а также директор SMM-агентства Вячеслав Архипов.

Кроме этого, участники форума могли проверить свои физические способности, поучаствовать в розыгрыше призов, сделать модные фото, окунуться в творческую атмосферу и виртуальную реальность.

«Сегодня я поняла, какие эмоции испытывают учителя, глядя на своих выпускников. Все пять лет работы Молодежной палаты я по мере сил и возможностей поддерживала их инициативы. И теперь могу с удовлетворением сказать, что в Нижнем сформировалось новое поколение молодых политиков и общественных деятелей, о которых мы ещё непременно услышим. Молодежная палата стала той самой школой жизни, после которой её выпускники не просто имеют в активе реализованные проекты, но и понимание того, как можно разнообразить жизнь города и сделать её лучше. Желаю Молодежной палате по-прежнему оставаться кузницей кадров, а её “ветеранам” — сохранить задор и креативность. И, естественно, не сбавлять оборотов. Вместе мы сможет сделать Нижний Новгород лучше», — отметила в своем выступлении перед участниками форума Елизавета Солонченко.

Напомним, 21 ноября 2012 года городская Дума приняла решение о создании Молодежной палаты. В числе главных инициаторов проекта выступила Елизавета Солонченко.

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