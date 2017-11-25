Две молдавские исполнительницы прошли в следующий этап «Голоса Румынии»

Источник: Noi.md

На сцене выступили Диана Брескан, Анна Мунтяну, Катарина и Лидия Исак. Все девушки показали великолепные вокальные данные, но, к сожалению, в конкурсе остались лишь Диана Брескан из команды Лореданы и Анна Мунтяну, наставником которой является Смайли.

Анна Мунтяну исполнила песню «It’s a Man’s World» так, что члены жюри не удержались в своих креслах и вместе со зрителями стоя аплодировали молдавской певице. Именно голоса зрителей помогли Анне Мунтяну пройти на следующий этап конкурса. Представляем вашему вниманию исполнение известной песни молдавской певицей.

Диана Брескан устроила настоящее шоу на сцене, исполнив песню «A Night Like This», после чего Лоредана предпочла идти дальше именно с ней.

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