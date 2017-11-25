Улица Гигант и район Шымсити: в Шымкенте переименовывают улицы и районы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Шымкентцы не очень довольны ономастическим бумом в городе. Однако в планах у городского руководства переименовать или дать новые названия еще 73 улицам, пишет сайт Otyrar.kz.

«У нас сегодня называют улицы именами малоизвестных жителей города или области. Ну, был этот человек в свое время членом партии — ну и что? Необходимо теперь называть его именем улицу? Зачем так делать, кто его знает? Мы — старшее поколение не знаем, а откуда знать молодежи, кто он и кем он был?» — возмущены старожилы Шымкента.

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Жители Шымкента рьяно выступают за то, чтобы нарекать улицы именами тех граждан, которые известны всей стране, а не отдельным семьям с толстым кошельком и связями.

«Адырбеков и Аргынбеков — кем они были? Кто знает? Каковы их заслуги перед страной, чтобы называть их именами улицы? Это одни из самых больших улиц нашего города. Какой мы пример подаем нашим детям и внукам? Необходимо пересмотреть их название, у нас немало известных батыров, акынов, которых знает каждый ребенок!» — высказывают свое мнение горожане.

«Как вам улица “Гигант” в Шымкенте? Что это вообще за название?! Кто придумал его, в честь кого или чего? Кто-нибудь может пояснить? А ведь это новое название…» — возмущается житель Шымкента, Шаруа Пирмат.

Недовольны горожане и иностранными названиями, такими как «Шымсити» и «Фронт-офису». «Все-таки в Казахстане живем, не в Америке», — резонно замечают шымкентцы.

В общем, публичные слушания проходили в режиме громких споров. Вместе с представителями городского отдела культуры и развития языков было решено, что присваивать название улицам необходимо с целью патриотической значимости.