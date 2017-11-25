На популярных маршрутах Астаны станет больше автобусов

• Маршрут № 7 — с 10 до 12 автобусов, интервал будет сокращен с 10 до 8 минут в часы-пик;

• Маршрут № 12 — с 14 до 15 автобусов, интервал будет сокращен с 10 до 8 минут в часы-пик;

• Маршрут № 15 — с 16 до 17 автобусов, интервал будет сокращен с 8 до 7 минут в часы-пик;

• Маршрут № 17 — с 11 до 12 автобусов, интервал будет сокращен с 12 до 10 минут в часы-пик;

• Маршрут № 21 — с 12 до 13 автобусов, интервал будет сокращен с 10 до 9 минут в часы-пик;

• Маршрут № 32 — с 11 до 13 автобусов, интервал будет сокращен с 12 до 10 минут в часы-пик;

• Маршрут № 40 — с 19 до 20 автобусов, интервал будет сокращен с 8 до 7 минут в часы-пик;

• Маршрут № 44 — с 9 до 10 автобусов, интервал будет сокращен с 12 до 10 минут в часы-пик.