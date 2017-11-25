Лиепа рассказал, как Минск стал судьбоносным городом в его жизни

Источник: Sputnik.by

Народный артист России Андрис Лиепа в субботу посетил МПЦ Sputnik Беларусь, где рассказал о своем творческом вечере «Дягилев-Гала», который пройдет в воскресенье в Национальном академическом Большом театре оперы и балета.

За один вечер зрителям покажут три одноактных балета из коллекции Russian Seasons Сергея Дягилева — «Жар-птица», «Шехеразада», «Видение розы».

Во время интервью Андрис Лиепа признался, что в последнем выступлении примет участие его давняя подруга и коллега Нино Ананиашвили, которая тоже оказалась в белорусской столице.

Читайте также Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская вышла замуж за белоруса

«Так случилось волею судьбы, что она здесь, в Минске. Вчера был ее спектакль, который она поставила на сцене оперного театра “Лауренсию”. Я ее, кстати, поздравляю с новой редакцией», — отметил он.

В далеком 1986 году Лиепа и Ананиашвили также вместе приезжали в Минск. Тогда молодые исполнители готовились к конкурсу, который должен был пройти в США. Они были первыми артистами балета, которые направлялись туда после «холодной» войны. Как признался Лиепа, надежды на них были очень большие. С Нино должны были не просто показаться, а победить. Но не хватало одного номера. Тогда мама артиста посоветовала обратиться в Минск к известному балетмейстеру Валентину Елизарьеву.

«Мы приехали в Минск к Валентину Николаевичу, он руководил балетной труппой. Был очень занят, но нас принял и сказал: «Ребят, поставить вам ничего не успею. Я вам покажу музыку. Какая понравится — покажу номер», — вспоминает собеседник.

Андрис и Нино выбрали номер «Камерная сюита» на музыку Родиона Щедрина, который и стал для них судьбоносным.

«До Соединенных Штатов один раз опробовали его в Москве — он произвел фурор. А когда мы приехали в Америку, нам аплодировали в течение номера три или четыре раза. Редко такое бывает на конкурсе. Мы с Ниной получили Гран-при. Для нас это бы просто праздником. Причем мы получили Гран-при парой, хотя в балете награда дается обычно одному исполнителю», — говорит Андрис Лиепа.

Артист признался, что его любовь к Минску с годами не увядает, а, напротив, выливается в новые формы.