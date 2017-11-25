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20:51 (мск), источник: Индикатор

Мухи переносят больше опасных бактерий, чем считалось раньше

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что обычные комнатные мухи являются переносчиками большего числа бактерий сальмонеллы, кишечной палочки и многих других бактерий, которые приводят к язвам желудка и заражению крови. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

«Органы общественного здравоохранения недооценивают опасность мух как источника вспышек заболеваний. Мы обнаружили, что в городах мухи переносят еще больше бактерий, чем в сельской местности», — заявил автор исследования Дональд Брайант.

Специалисты изучили геномы совокупности микроорганизмов, обитающих в теле 116 падальных (Chrysomya megacephala) и домашних мух (Musca domestica), пойманных в Бразилии, Сингапуре и США.

На падальных мухах ученые выявили 316 различных видов бактерий, а на домашних — 351. В 16 случаях на мухах были обнаружены бактерии Helicobacter pylori, чье попадание в организм человека приводит к развитию гастрита и язвы желудка.

«Наибольшим разнообразием микроорганизмов отличались лапки и крылья мух. Можно образно сказать, что после каждого сотого шага муха оставляет после себя след, который способен дать начало новой колонии микрооргнизмов при наличии благоприятных условий», — отметил Брайант.

По словам ученых, насекомые могут оказаться переносчиками гораздо большего количества болезней, чем принято считать. Авторы исследования настоятельно рекомендовали не употреблять пищу, если на нее садились мухи.

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