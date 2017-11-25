Мухи переносят больше опасных бактерий, чем считалось раньше

«Органы общественного здравоохранения недооценивают опасность мух как источника вспышек заболеваний. Мы обнаружили, что в городах мухи переносят еще больше бактерий, чем в сельской местности», — заявил автор исследования Дональд Брайант.

Специалисты изучили геномы совокупности микроорганизмов, обитающих в теле 116 падальных (Chrysomya megacephala) и домашних мух (Musca domestica), пойманных в Бразилии, Сингапуре и США.

На падальных мухах ученые выявили 316 различных видов бактерий, а на домашних — 351. В 16 случаях на мухах были обнаружены бактерии Helicobacter pylori, чье попадание в организм человека приводит к развитию гастрита и язвы желудка.

«Наибольшим разнообразием микроорганизмов отличались лапки и крылья мух. Можно образно сказать, что после каждого сотого шага муха оставляет после себя след, который способен дать начало новой колонии микрооргнизмов при наличии благоприятных условий», — отметил Брайант.