Голландец случайно купил акварель Гитлера за 75 центов
Нидерландскому институту военной документации подарили акварель Адольфа Гитлера, купленную на блошином рынке. Об этом пишет газета de Volkskrant в субботу, 25 ноября.
Нидерландскому институту военной документации подарили акварель Адольфа Гитлера, купленную на блошином рынке. Об этом пишет газета de Volkskrant в субботу, 25 ноября.
Картина под названием «Старая ратуша» изображает улицу в Вене. Покупатель, житель Голландии, приобрел ее за 75 центов. На полотне стояла подпись «А. Гитлер», однако он заметил это только дома. Его дочь не захотела оставлять работу фюрера у себя и попыталась продать ее, однако два голландских аукционных дома отказались выставить картину на торги.
Тогда она отнесла ее в институт, где, в частности, изучается период нацистской оккупации Нидерландов. При этом женщина попросила об анонимности.
По словам преподавателя института, будущий фюрер зарабатывал себе на жизнь рисованием открыток в период с 1909 по 1913 года, пока жил в Вене. Отмечается, что это единственная работа Гитлера, обнаруженная на территории Голландии.
Всего Гитлер создал около трех тысяч акварельных работ в тот период. Из них сохранилось около 800, большинство картин хранится в частных коллекциях в Австрии, Германии, Великобритании и США.