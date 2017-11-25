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25 ноября, источник: РИА Новости

Здоровье человека на 60% зависит от его образа жизни, заявила Скворцова

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Здоровье человека и продолжительность его существования на 60% зависит от его поведения и образа жизни, заявила в субботу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Шестьдесят процентов качества здоровья и продолжительности жизни зависит от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет», — сказала Скворцова на площадке Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

Министр добавила, что такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, пассивный образ жизни при недостаточной физической активности — это то, что ухудшает здоровье.

«И даже при наличии хорошей генетики у человека (эти факторы — ред.) способствуют быстрому развитию заболеваний», — добавила она.

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Министр рассказала, что на здоровье влияет и экология, и назвала цифру в 10−15% влияния. «Вся система здравоохранения оказывает влияние в зависимости от развитости, так скажем, страны, от 25 до 40% максимум», — также отметила Скворцова.

«Поэтому наша задача — мотивировать каждого человека к заботе о своем здоровье и своих близких. Это тяжелая работа. Потому что самые медленные процессы — это процессы, которые проходят как бы в мозге у человека, формирование правильной ментальности. И над этим надо работать всем вместе», — заключила министр.

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