Лучший слоган определили в Таразе

«Мы провели этот конкурс с той целью, чтобы найти наилучший вариант информационного позиционирования основных идей этой статьи, — рассказала корреспонденту МИА “Казинформ” руководитель облуправления внутренней политики Галия Боранбаева. — Обеспечить продвижение ключевых идей программного документа, привлечь широкий круг жителей Жамбылской области к созданию имиджевого слогана».

Конкурс лучшего слогана проводился по пяти номинациям — «Культ знания» (образование как фундаментальный фактор успеха), «Туған жер» (краеведение), «Духовные святыни Казахстана» (национальные ценности), «Мәдени даму» (культура, традиции), «100 новых лиц Казахстана». По условиям конкурса, участник в каждой номинации должен был представить оригинальный слоган, который бы адресовался различной аудитории, легко воспринимался и запоминался.

«В подведении итогов конкурса участвовали специально приехавшие из Астаны, Алматы, Шымкента эксперты в сфере культуры, образования, представители госорганов, научной и творческой интеллигенции, СМИ, политических партий, неправительственных, этнокультурных и молодежных организаций, а также блогеры. Конкурсная комиссия оценивала представленные материалы по таким критериям, как отражение ключевых идей программной статьи, соответствие содержания слогана целям и задачам конкурса, новизна идеи, выразительность стиля, логическое и грамотное выстраивание текста слогана», — пояснила Галия Боранбаева.

По решению жюри отмечено пять наиболее удачных работ, авторы которых стали обладателями денежного приза в 100 тысяч тенге и специального сертификата. Общий призовой фонд конкурса «Лучший слоган» составил 500 тыс. тенге.