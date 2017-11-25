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25 ноября, источник: Kazinform

Лучший слоган определили в Таразе


ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Таразе подвели итоги открытого конкурса на лучший слоган по продвижению программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акимата Жамбылской области.

«Мы провели этот конкурс с той целью, чтобы найти наилучший вариант информационного позиционирования основных идей этой статьи, — рассказала корреспонденту МИА “Казинформ” руководитель облуправления внутренней политики Галия Боранбаева. — Обеспечить продвижение ключевых идей программного документа, привлечь широкий круг жителей Жамбылской области к созданию имиджевого слогана».

Конкурс лучшего слогана проводился по пяти номинациям — «Культ знания» (образование как фундаментальный фактор успеха), «Туған жер» (краеведение), «Духовные святыни Казахстана» (национальные ценности), «Мәдени даму» (культура, традиции), «100 новых лиц Казахстана». По условиям конкурса, участник в каждой номинации должен был представить оригинальный слоган, который бы адресовался различной аудитории, легко воспринимался и запоминался.

«В подведении итогов конкурса участвовали специально приехавшие из Астаны, Алматы, Шымкента эксперты в сфере культуры, образования, представители госорганов, научной и творческой интеллигенции, СМИ, политических партий, неправительственных, этнокультурных и молодежных организаций, а также блогеры. Конкурсная комиссия оценивала представленные материалы по таким критериям, как отражение ключевых идей программной статьи, соответствие содержания слогана целям и задачам конкурса, новизна идеи, выразительность стиля, логическое и грамотное выстраивание текста слогана», — пояснила Галия Боранбаева.

По решению жюри отмечено пять наиболее удачных работ, авторы которых стали обладателями денежного приза в 100 тысяч тенге и специального сертификата. Общий призовой фонд конкурса «Лучший слоган» составил 500 тыс. тенге.

«Благодаря призыву президента и его статье, в нашей стране началась интересная кампания “Туған жер”, — рассказал корреспонденту МИА “Казинформ” призер в номинации “Сакральная география Казахстана”, пресс-секретарь областной Палаты предпринимателей Шухрат Хашимов. — Сотни бизнесменов по всей стране помогают своему родному селу, городу. Поэтому девиз моего слогана “Родина начинается с тебя”. Кроме того, кампания “Туған жер” популяризирует интерес к истории своей страны, своего края, города, села. В СМИ сегодня появляется много интересных публикаций, позволяющих узнать много интересного. Кампания “Туған жер” импонирует тем, что здесь можно узнать много познавательного о своей Родине».

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