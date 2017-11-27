Полиция проверит факт вождения 4-летним ребенком Gelandewagen по МКАД

Видео, где ребенок ведет автомобиль, опубликовал пользователь Instagram majorka 777. ​"Мелкий с 4-х лет двигается на «Гелике» @ariana_lopez097 с детства учит играть в «шашки» ?? а вы со скольки лет за рулем?, — говорится в подписи к видео, — говорится в сообщении под видео.

На кадрах видео ребенок сидит на коленях у женщины и ведет автомобиль, притом что женщина не контролирует движение. Машина едет на высокой скорости и перестраивается из одного ряда в другой.