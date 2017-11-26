Почтовые марки с запахом имбирного печенья появились в Литве

Праздничные рождественские почтовые марки с ароматом имбирного печенья вышли в продажу во всех отделениях «Почты Литвы», передает РИА Новости.

«Традиционно с выпуском праздничных почтовых марок начинается отправление праздничных поздравлений. В рождественский период отправленные открытки и подарки впервые в истории литовской филателии будут украшены ароматными почтовыми марками с запахом имбирного печенья», — сообщил руководитель группы коммуникации «Почты Литвы» Томас Башаров.

На почтовых марках изображен старик Каледа.

Дизайн праздничных марок создала художник — иллюстратор детских книг Аушра Кюдулайте. «На этой марке изображен старик Каледа, который приносит зиму, заснеживая дома и деревья. На другой марке изображена повседневная жизнь заснеженного маленького городка: сияющие звезды, дым, поднимающийся из домашнего камина, и возвращающиеся с работы в свои теплые дома люди», — сказала Кюдулайте.