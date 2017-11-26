Почтовые марки с запахом имбирного печенья появились в Литве
Почта страны выпустила специальную серию к Рождеству и Новому году.
Почта страны выпустила специальную серию к Рождеству и Новому году.
Праздничные рождественские почтовые марки с ароматом имбирного печенья вышли в продажу во всех отделениях «Почты Литвы», передает РИА Новости.
«Традиционно с выпуском праздничных почтовых марок начинается отправление праздничных поздравлений. В рождественский период отправленные открытки и подарки впервые в истории литовской филателии будут украшены ароматными почтовыми марками с запахом имбирного печенья», — сообщил руководитель группы коммуникации «Почты Литвы» Томас Башаров.
Дизайн праздничных марок создала художник — иллюстратор детских книг Аушра Кюдулайте. «На этой марке изображен старик Каледа, который приносит зиму, заснеживая дома и деревья. На другой марке изображена повседневная жизнь заснеженного маленького городка: сияющие звезды, дым, поднимающийся из домашнего камина, и возвращающиеся с работы в свои теплые дома люди», — сказала Кюдулайте.
Основные рождественские события в этом году пройдут в Вильнюсе. Первого декабря на Кафедральной площади состоится церемония зажжения главной елки страны, на следующий день будет открыта елка на Ратушной площади столицы Литвы. С начала декабря по улицам старого Вильнюса семьи с детьми могут прокатиться на праздничном новогоднем паровозике, а также приобрести сувениры и подарки на рождественских ярмарках, работающих на главных площадях города.