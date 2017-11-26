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02:57 (мск), источник: BFM.ru

Почтовые марки с запахом имбирного печенья появились в Литве

Почта страны выпустила специальную серию к Рождеству и Новому году.

Праздничные рождественские почтовые марки с ароматом имбирного печенья вышли в продажу во всех отделениях «Почты Литвы», передает РИА Новости.

«Традиционно с выпуском праздничных почтовых марок начинается отправление праздничных поздравлений. В рождественский период отправленные открытки и подарки впервые в истории литовской филателии будут украшены ароматными почтовыми марками с запахом имбирного печенья», — сообщил руководитель группы коммуникации «Почты Литвы» Томас Башаров.

На почтовых марках изображен старик Каледа.
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Дизайн праздничных марок создала художник — иллюстратор детских книг Аушра Кюдулайте. «На этой марке изображен старик Каледа, который приносит зиму, заснеживая дома и деревья. На другой марке изображена повседневная жизнь заснеженного маленького городка: сияющие звезды, дым, поднимающийся из домашнего камина, и возвращающиеся с работы в свои теплые дома люди», — сказала Кюдулайте.

Основные рождественские события в этом году пройдут в Вильнюсе. Первого декабря на Кафедральной площади состоится церемония зажжения главной елки страны, на следующий день будет открыта елка на Ратушной площади столицы Литвы. С начала декабря по улицам старого Вильнюса семьи с детьми могут прокатиться на праздничном новогоднем паровозике, а также приобрести сувениры и подарки на рождественских ярмарках, работающих на главных площадях города.

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