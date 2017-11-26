Дачники — тоже наш приоритет — Юрий Чайка

Источник: Хабаровский край сегодня

На ежегодном торжественном собрании дачники Хабаровского края отметили 50-летие межрайонного союза садоводов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Активисты дачного движения встречали друзей, коллег и гостей праздника в краевом объединении организации профсоюзов угощениями с собственных грядок. Предлагали отведать домашние заготовки, делились рецептами приготовления солений, давали советы по выращиванию и сохранению овощей и других культур.

— Мы в этом году на урожай не обижаемся, — сказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» известный в крае садовод, председатель клуба садоводов «Поиск плюс» Эрика Терехова. — У нас на Хехцире нынче уродилась великолепная малина, яблоки, было море огурцов и помидоров, только клубника и земляника не порадовала урожаем. Но ничего, на будущий год она свое возьмет.

Садоводы отмечают, что рано выпавший снег очень благодатно подействует на землю — не даст ей сразу замерзнуть, и позволит фруктовым деревьям и ягодным кустарникам хорошо перезимовать. Правда, есть опасение, что снежная подушка, поможет и вредителям дачных растений — мышам.

— Они могут докопаться сейчас до цветов, винограда и всех остальных насаждений, — уточнила Эрика Георгиевна. — Поэтому нужно положить для них «отманки». Я, перед тем, как укрыть многолетники, между кустами на расстоянии 80 см кладу куски пенопласта, пропитанные соляркой, потому, что она долго не испаряется. Ни одна мышь, поверьте, в этих местах не заведется. Надеюсь, что в этом году все будет благополучно.

Получив дельные советы, садоводы и огородники проследовали в празднично украшенный зал, где состоялось чествование председателей лучших садовых товариществ и победителей всевозможных конкурсов.

От имени правительства и губернатора Хабаровского края дачников поздравил первый заместитель председателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.