Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кейт Миддлтон в сияющем наряде затмила всех на вечере (фото)
Новая Зеландия решила всей страной сыграть в «Секретного Санту»
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10Самые дорогие в мире картины
09:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дачники — тоже наш приоритет — Юрий Чайка

Дачники и садоводы Хабаровского края подвели итоги сезона.

Источник: Хабаровский край сегодня

На ежегодном торжественном собрании дачники Хабаровского края отметили 50-летие межрайонного союза садоводов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Активисты дачного движения встречали друзей, коллег и гостей праздника в краевом объединении организации профсоюзов угощениями с собственных грядок. Предлагали отведать домашние заготовки, делились рецептами приготовления солений, давали советы по выращиванию и сохранению овощей и других культур.

 — Мы в этом году на урожай не обижаемся, — сказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» известный в крае садовод, председатель клуба садоводов «Поиск плюс» Эрика Терехова. — У нас на Хехцире нынче уродилась великолепная малина, яблоки, было море огурцов и помидоров, только клубника и земляника не порадовала урожаем. Но ничего, на будущий год она свое возьмет.

Садоводы отмечают, что рано выпавший снег очень благодатно подействует на землю — не даст ей сразу замерзнуть, и позволит фруктовым деревьям и ягодным кустарникам хорошо перезимовать. Правда, есть опасение, что снежная подушка, поможет и вредителям дачных растений — мышам.

 — Они могут докопаться сейчас до цветов, винограда и всех остальных насаждений, — уточнила Эрика Георгиевна. — Поэтому нужно положить для них «отманки». Я, перед тем, как укрыть многолетники, между кустами на расстоянии 80 см кладу куски пенопласта, пропитанные соляркой, потому, что она долго не испаряется. Ни одна мышь, поверьте, в этих местах не заведется. Надеюсь, что в этом году все будет благополучно.

Получив дельные советы, садоводы и огородники проследовали в празднично украшенный зал, где состоялось чествование председателей лучших садовых товариществ и победителей всевозможных конкурсов.

От имени правительства и губернатора Хабаровского края дачников поздравил первый заместитель председателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

 — Хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд, за те усилия, которые вы прилагаете, чтобы дачное дело развивалось, — отметил он. — Кто сказал, что садоводческие хозяйства — это не приоритетные проекты, которыми мы занимаемся? Дачники — это тоже наш приоритет. В нашем крае более 550 дачных объединений, и 50 тысяч гектаров земли, которая садоводами и огородниками осваивается очень качественно. Дачные продукты всегда вкуснее, чем те, что выращивают в массовом порядке, и наша задача — помогать вам реализовывать излишки урожая. Сейчас у садоводов и огородников настало время передышки, но истинные труженики зря время не теряют. Пользуясь моментом, они учатся и осваивают новые эффективные способы выращивания овощей и фруктов, чтобы на будущий год получить ещё большие урожаи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сегодня ночью тигр погонял лошадей на ферме недалеко от Хабаровска
Отстоять игру с «Локо» в Хабаровске было принципом
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
CNN ответил на обвинения Дональда Трампа
СМИ узнали размер «золотого парашюта» для Мугабе
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена
В Минздраве рассказали, от чего зависит здоровье человека
Пучдемон объявил о старте своей избирательной кампании
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде Россияне в целом неплохо выступают в Швеции в последние годы и рассчитывают показать на этот раз высокий результат
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь