Хью Джекман объявил об уходе из «Людей Икс»

В частности, Джекман решил не возвращаться к роли Росомахи после выхода сольной картины «Логан», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Я знаю, что австралийцы не умеют вовремя уходить с вечеринок, но после 17 лет пришло время с этим закончить.

В роли Росомахи Джекман дебютировал в 2000 году. С тех пор он регулярно появлялся перед зрителями в образе этого супергероя из вселенной «Людей Икс», включая и роли в посвященной этому персонажу трилогии.