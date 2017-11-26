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04:35 (мск), источник: Известия

Хью Джекман объявил об уходе из «Людей Икс»

Актер Хью Джекман официально объявил, что больше не вернется к роли Росомахи в «Людях Икс», закончив тем самым длящуюся с 2000 года «карьеру» супергероя.

Источник: AFP 2017

В частности, Джекман решил не возвращаться к роли Росомахи после выхода сольной картины «Логан», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Я знаю, что австралийцы не умеют вовремя уходить с вечеринок, но после 17 лет пришло время с этим закончить.
Хью Джекман

В роли Росомахи Джекман дебютировал в 2000 году. С тех пор он регулярно появлялся перед зрителями в образе этого супергероя из вселенной «Людей Икс», включая и роли в посвященной этому персонажу трилогии.

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