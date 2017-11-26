Фильм «Нелюбовь» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

«Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение. Надеюсь, что будущее за этим фестивалем, потому что эти мосты, площадки, творчество — это то пространство, где нет никаких санкций, а есть только открытия, открытие новых людей и нового огня для движения и для жизни», — приводит «РИА Новости» слова господина Звягинцева на церемонии награждения.