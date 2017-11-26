Фильм «Нелюбовь» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил главный приз Недели российского кино в Лондоне — «Золотого единорога».
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил главный приз Недели российского кино в Лондоне — «Золотого единорога».
«Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение. Надеюсь, что будущее за этим фестивалем, потому что эти мосты, площадки, творчество — это то пространство, где нет никаких санкций, а есть только открытия, открытие новых людей и нового огня для движения и для жизни», — приводит «РИА Новости» слова господина Звягинцева на церемонии награждения.
Кроме того, фильм был отмечен жюри за лучший сценарий, а исполнительница одной из главных ролей Марьяна Спивак была признана лучшей актрисой.
Несколько дней назад было объявлено, что фильм «Нелюбовь» номинирован на американскую премию «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) в номинации «Лучший зарубежный фильм».
В октябре стало известно, что кинокартина Андрея Звягинцева вошла в
Фильм, рассказывающий о современной московской семье, переживающей развод, ранее получил множество российских и зарубежных наград. Среди них самой значимой является приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.