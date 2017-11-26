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04:54 (мск), источник: ТАСС

Умер американский актер Рэнс Ховард

Ховард снялся в общей сложности в более 270 фильмах и сериалах.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Американский актер Рэнс Ховард скончался в субботу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил в Twitter его сын — режиссер Рон Ховард.

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Он отметил, что его отец отличался умением «соблюдать баланс между амбициями и высокой нравственностью». Режиссер также написал, что тяга его отца к актерскому искусству сыграла ключевую роль в том, как сложилась судьба других членов его семьи.

Рэнс Ховард начал актерскую карьеру в конце 1940-х годов. Он снялся в общей сложности в более 270 фильмах и сериалах. В последние годы он часто исполнял роли в картинах, снятых Роном Ховардом. В их числе «Апполон 13» (Apollo 13, 1995), «Нокдаун» (Cinderella Man, 2005), «Игры разума» (A Beautiful Mind, 2001).

Среди сериалов, в которых снимался актер, «Секретные материалы» (The X Files), «Поющие в терновнике» (The Thorn Birds), «Скорая помощь» (ER).

Рэнс Ховард исполнял по большей части второстепенные и эпизодические роли. Его второй сын — Клинт Ховард также является актером.

Рон Ховард — двукратный обладатель премии «Оскар». В число его работ, получивших известность, также входят фильмы «Гонка» (Rush, 2013), «Ангелы и демоны» (Angels & Demons, 2009), «Код да Винчи» (The Da Vinci Code, 2006).

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