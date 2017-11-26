Умер американский актер Рэнс Ховард
Ховард снялся в общей сложности в более 270 фильмах и сериалах.
Ховард снялся в общей сложности в более 270 фильмах и сериалах.
Он отметил, что его отец отличался умением «соблюдать баланс между амбициями и высокой нравственностью». Режиссер также написал, что тяга его отца к актерскому искусству сыграла ключевую роль в том, как сложилась судьба других членов его семьи.
Рэнс Ховард начал актерскую карьеру в конце 1940-х годов. Он снялся в общей сложности в более 270 фильмах и сериалах. В последние годы он часто исполнял роли в картинах, снятых Роном Ховардом. В их числе «Апполон 13» (Apollo 13, 1995), «Нокдаун» (Cinderella Man, 2005), «Игры разума» (A Beautiful Mind, 2001).
Рэнс Ховард исполнял по большей части второстепенные и эпизодические роли. Его второй сын — Клинт Ховард также является актером.
Рон Ховард — двукратный обладатель премии «Оскар». В число его работ, получивших известность, также входят фильмы «Гонка» (Rush, 2013), «Ангелы и демоны» (Angels & Demons, 2009), «Код да Винчи» (The Da Vinci Code, 2006).
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