Умер американский актер Рэнс Ховард

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Американский актер Рэнс Ховард скончался в субботу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил в Twitter его сын — режиссер Рон Ховард.

Он отметил, что его отец отличался умением «соблюдать баланс между амбициями и высокой нравственностью». Режиссер также написал, что тяга его отца к актерскому искусству сыграла ключевую роль в том, как сложилась судьба других членов его семьи.

Рэнс Ховард начал актерскую карьеру в конце 1940-х годов. Он снялся в общей сложности в более 270 фильмах и сериалах. В последние годы он часто исполнял роли в картинах, снятых Роном Ховардом. В их числе «Апполон 13» (Apollo 13, 1995), «Нокдаун» (Cinderella Man, 2005), «Игры разума» (A Beautiful Mind, 2001).

Среди сериалов, в которых снимался актер, «Секретные материалы» (The X Files), «Поющие в терновнике» (The Thorn Birds), «Скорая помощь» (ER).

Рэнс Ховард исполнял по большей части второстепенные и эпизодические роли. Его второй сын — Клинт Ховард также является актером.