В Омской области ударят морозы до -29 градусов
В последних числах ноября в Омск придет зима.
В последних числах ноября в Омск придет зима.
С воскресенья в Омской области резко похолодает. В течение дня 26 ноября температура опустится до −11…−16 градусов, ночью ударят морозы уже до −18…−23.
Еще суровее будет начало рабочей недели. Днем в понедельник, 27 ноября, обещают -15 градусов, а в ночь похолодает до -24, при прояснении столбик термометра может опуститься и вовсе до -29.
Впрочем, во вторник, 28 ноября, морозы немного ослабнут. Днем ожидается от -5 до -10, ночью — не холоднее -19. На фоне похолодания погода будет ясной без осадков.
К концу недели, то есть к началу календарной зимы, сильные морозы отступят.
— Однако, в конце недели по периферии антициклона будут перемещаться атмосферные фронты, антициклон начнет разрушаться, появится облачность, мороз ослабеет, в отдельных районах пройдет небольшой снег, — сообщили в