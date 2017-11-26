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10:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области ударят морозы до -29 градусов

В последних числах ноября в Омск придет зима.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 54% 758 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

С воскресенья в Омской области резко похолодает. В течение дня 26 ноября температура опустится до −11…−16 градусов, ночью ударят морозы уже до −18…−23.

Еще суровее будет начало рабочей недели. Днем в понедельник, 27 ноября, обещают -15 градусов, а в ночь похолодает до -24, при прояснении столбик термометра может опуститься и вовсе до -29.

Впрочем, во вторник, 28 ноября, морозы немного ослабнут. Днем ожидается от -5 до -10, ночью — не холоднее -19. На фоне похолодания погода будет ясной без осадков.

К концу недели, то есть к началу календарной зимы, сильные морозы отступят.

— Однако, в конце недели по периферии антициклона будут перемещаться атмосферные фронты, антициклон начнет разрушаться, появится облачность, мороз ослабеет, в отдельных районах пройдет небольшой снег, — сообщили в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС.

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