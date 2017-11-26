NordStar запустит авиарейс из Красноярска в Улан-Удэ и Читу
Рейсы будут выполняться на самолетах ATR 42−500 вместимостью 46 кресел.
Рейсы будут выполняться на самолетах ATR 42−500 вместимостью 46 кресел.
Авиакомпания NordStar откроет новый рейс по направлению Красноярск —
Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям на самолетах ATR 42−500 вместимостью 46 кресел. Цены на перелет начинаются от 6 тысяч рублей.
«С открытием нового направления появится возможность прямого авиасообщения между Красноярском и
Отметим, согласно данным сайта аэропорта Емельяново, рейсы в