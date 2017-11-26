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10:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

NordStar запустит авиарейс из Красноярска в Улан-Удэ и Читу

Рейсы будут выполняться на самолетах ATR 42−500 вместимостью 46 кресел.

Источник: AP 2017

Авиакомпания NordStar откроет новый рейс по направлению Красноярск — Улан-Удэ — Чита, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полеты начнутся с 28 ноября.

Рейсы запланированы по вторникам и воскресеньям на самолетах ATR 42−500 вместимостью 46 кресел. Цены на перелет начинаются от 6 тысяч рублей.

«С открытием нового направления появится возможность прямого авиасообщения между Красноярском и Улан-Удэ — пассажиры смогут избежать пересадок и ожидания в транзитных аэропортах, тем самым значительно сократив время в пути», — уточнили в компании.

Отметим, согласно данным сайта аэропорта Емельяново, рейсы в Улан-Удэ и Читу из Красноярска также выполняет авиакомпания «Саратовские авиалинии». В летний период перелеты в Улан-Удэ с посадкой в Нижнеагарске выполняло «Камчатское авиапредприятие».

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