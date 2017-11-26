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07:09 (мск), источник: Tengrinews

Юные казахстанцы впервые выступили на «Детском Евровидении»

26 ноября в столице Грузии городе Тбилиси состоялся финал пятнадцатого по счету конкурса песни «Детское Евровидение». В этом году впервые в рамках конкурса выступили и представители нашей страны. Юные артисты продемонстрировали свое искусство на одной из трех площадок песенного конкурса — клуба EuroClub и покорили сцену детского Евровидения, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Клуб, в котором в течение всего конкурса будут проходить мероприятия для гостей Тбилиси, порадует участников и поклонников Евровидения вечеринками разных стран-участниц конкурса, фан-встречами и выступлениями известных артистов. Казахстанский час, впервые включенный в программу мероприятия, проводится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с 31 каналом.

Юные дарования Казахстана покорили сцену детского Евровидения. Участие юных казахстанцев в рамках этого музыкального события станет первым шагом по реализации планов нашей страны о вступлении в крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире — Европейский вещательный союз (англ.European Broadcasting Union, EBU). В программе мероприятия приняли участие: Данэлия Тулешова — лауреат международных конкурсов, Музарт Курманали — лауреат республиканских конкурсов, Мухаммедали Жугунусов — лауреат международных конкурсов, Дания Ишанкулова — лауреат республиканских конкурсов, Алуа Серикханова — лауреат республиканских конкурсов, Мария Затварницкая и Мерхат Жылкыбаев — лауреаты международных конкурсов. Юные казахстанские артисты в очередной раз продемонстрировали свой уникальный вокальный стиль, основанный на мастерстве и артистизме.

Новое поколение страны представило искушенным зрителям конкурса «Детское Евровидение» казахстанские песни. Публика горячо приняла песню Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева «Елім менің» в исполнении обладателя звонкого голоса 12-летнего Музарта Курманали. Представители Казахстана исполнили популярные хиты из репертуаров мировых исполнителей, народные песни, а так же произведения казахстанских композиторов.

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