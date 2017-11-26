Юные казахстанцы впервые выступили на «Детском Евровидении»

Источник: Tengrinews

Клуб, в котором в течение всего конкурса будут проходить мероприятия для гостей Тбилиси, порадует участников и поклонников Евровидения вечеринками разных стран-участниц конкурса, фан-встречами и выступлениями известных артистов. Казахстанский час, впервые включенный в программу мероприятия, проводится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с 31 каналом.

Юные дарования Казахстана покорили сцену детского Евровидения. Участие юных казахстанцев в рамках этого музыкального события станет первым шагом по реализации планов нашей страны о вступлении в крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире — Европейский вещательный союз (англ.European Broadcasting Union, EBU). В программе мероприятия приняли участие: Данэлия Тулешова — лауреат международных конкурсов, Музарт Курманали — лауреат республиканских конкурсов, Мухаммедали Жугунусов — лауреат международных конкурсов, Дания Ишанкулова — лауреат республиканских конкурсов, Алуа Серикханова — лауреат республиканских конкурсов, Мария Затварницкая и Мерхат Жылкыбаев — лауреаты международных конкурсов. Юные казахстанские артисты в очередной раз продемонстрировали свой уникальный вокальный стиль, основанный на мастерстве и артистизме.